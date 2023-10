Neven Ilic ve "complicada" la situación de los deportistas rusos para París 2024

El presidente de Panam Sports y miembro del Comité Olímpico Internacional, el chileno Neven Ilic, ve "complicada" la situación para los deportistas rusos y su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto.

"Yo creo que es una situación complicada a la que no le veo una solución clara", dijo Ilic en entrevista con la Agencia EFE.

Cabe recordar que a raíz de la invasión a Ucrania, los deportistas rusos y bielorrusos estuvieron por fuera de cualquier competencia internacional un año, desde febrero de 2022.

Y tras quedar en el aire su participación en las justas olímpicas, el COI cedió en marzo pasado y admitió, bajo ciertas condiciones, como el competir en estado neutral y sin himno, su retorno a los torneos internacionales.

Esto con el fin de que puedan participar en París 2024, si al final se autoriza, una decisión que también se prestó para críticas desde los países que apoyan a Ucrania.

Sin embargo, para Ilic el tema aún es álgido: "Si bien hoy día el Comité Olímpico Internacional ha abierto la puerta para que los deportistas rusos puedan participar (en París) no bajo bandera rusa sino como deportistas neutrales, esto es (sic)... no ha sido fácil definir dónde pueden clasificar, y yo no sé cómo va a llegar esta situación a París, pero no le veo una fácil solución", manifestó el directivo.