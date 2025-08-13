Futuro incierto en el Monumental: la batalla interna en Colo Colo por Arturo Vidal

Para nadie es un misterio que este 2025 ha estado lejos de ser un año tranquilo para Colo Colo y mucho menos para Arturo Vidal, y es que el propio referente del Cacique se mueve entre dos aguas; por un lado, está a poco de activar la cláusula de su contrato que le permite la renovación automática en el club, pero por otro sigue sumando cuestionamientos de hinchas, referentes y ahora más reciente del propio directorio de Blanco y Negro.

La última polémica que involucró a Vidal ocurrió después del partido ante Everton de Viña del Mar. Suspendido y fuera de la cancha, Vidal encaró duramente al árbitro Felipe González en el túnel, hecho que derivó en una denuncia formal y en su citación al Tribunal de Disciplina para el próximo martes 19 de agosto.

Pese a esta citación, el volante estará disponible para el choque frente a Universidad Católica, sin embargo, la situación interna en el directorio albo está lejos de estar tranquila precisamente por esta situación que rodea al King.

😐 Vidal genera fracturas en Blanco y Negro

La interna en la concesionaria que controla a Colo Colo no marcha con la mayor tranquilidad, y es que de acuerdo a lo expuesto por El Mercurio, un sector de Blanco y Negro es tajante. "Por ningún motivo le renovaríamos el contrato, pero está el tema de la extensión automática si juega una cantidad determinada de minutos", señalan.

El documento contractual fija que, en caso de disputar al menos el 50% de los minutos oficiales del equipo en 2025, la renovación se ejecuta de manera inmediata. "Desconocemos si el contrato original sufrió alguna modificación", apuntan desde Blanco y Negro.

🙃 ¿Cuál fue la última polémica de Arturo Vidal en Colo Colo?

La chispa de este nuevo conflicto interno se encendió tras el partido frente a Everton. Suspendido y fuera de la cancha, Vidal encaró al árbitro Felipe González con duras palabras en el túnel, lo que motivó una denuncia y su citación al Tribunal de Disciplina para el próximo martes 19 de agosto.

El propio juez dejó constancia en su informe: "¿Cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR, o no? Son care' palo, liberen el VAR, nos han cagado todo el año y siguen cagándonos", evidencia sobre lo ocurrido con el Rey.

⚽ ¿Podrá estar Vidal en el clásico de Colo Colo y la UC?

Sí, pese a esta citación al Tribunal de Disciplina, Arturo Vidal no corre riesgos de perderse el clásico ante Universidad Católica en la Fecha 20 del Campeonato Nacional.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

⚔️ Rival: Universidad Católica

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

