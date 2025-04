Agiganta su leyenda: Stephanie Vaquer logra prestigioso premio de WWE en los Slammys

Stephanie Vaquer pasa por su mejor presente en la WWE, justamente en el fin de semana de Wrestlemania 41, y no sólo por que logró retener su Campeonato Femenino de NXT en una batalla de cuatro esquinas ante las mejores exponentes de la rama, sino que también por que fue condecorada junto a las máximas superestrellas de la industria.

La chilena fue protagonista en el evento previo a la segunda noche de Wrestlemania 41, los Slammy Awards de WWE, los cuales premian a las superestrellas de la empresa en distintas categorías, y Stephanie Vaquer recibió uno de los galardones más importantes de la jornada en su corta instancia en la industria.

La luchadora oriunda de San Fernando, logró quedarse con el premio a la “Revelación del año”. Vaquer logró imponerse a seis campeones de WWE, como Bron Breakker, Tiffany Stratton, Chelsea Green y Jacob Fatu, además de ser condecorada por sobre Penta, quien durante esta jornada competirá por el Campeonato Intercontinental.

The Slammy Award for Breakout Superstar of the Year goes to...



🏆 @Steph_Vaquer pic.twitter.com/D8wJQUC77d