WWE NXT 22 de abril: Horario, cartelera y dónde ver a Stephanie Vaquer EN VIVO

Luego de que el pasado sábado se viviera un gran evento con Stand & Deliver en NXT, la marca amarilla de WWE continuará con nuevas y prometedoras rivalidades desde este martes 22 de abril, con presencia por supuesto de la campeona femenina Stephanie Vaquer.

Stephanie Vaquer tuvo una exitosa defensa de su título en Stand & Deliver en Las Vegas, cuando venció en una lucha fatal de cuatro esquinas a Jordynne Grace, Jaida Parker y Giulia, mientras que este último lunes hizo una aparición histórica en el primer Monday Night RAW posterior a Wrestlemania 41, en el que se enfrentó en un gran combate mano a mano con la campeona femenina de WWE, Iyo Sky.

Para este martes, la luchadora chilena se encontrará con otro importante desafío, puesto que en el episodio que toca de NXT volverá a tener que poner su título en juego ante una exmonarca del campeonato femenino, Roxanne Perez. Del mismo modo, la división femenina también tendrá lucha por equipos, cuando las campeonas femeninas de WWE, Liv Morgan y Raquel Rodríguez, defiendan sus títulos ante el equipo de Tatum Paxley y Gigi Dolin.

We have new champs, ushering in a new era, TONIGHT on #WWENXT ! 📍 @fblasvegas 📺 8ET/7CT on @TheCW pic.twitter.com/2ozqZvJDGu

El capítulo de WWE NXT de este martes 22 de abril se podrá ver desde las 20:00 horas en Chile y también en Argentina, Uruguay y Paraguay. En Colombia, Perú y Ecuador se podrá ver desde las 18:00 horas.

Desde el 6 de enero del presente año, WWE comenzó a transmitir todos los eventos de la industria exclusivamente por la plataforma de streaming, Netflix, por lo que sólo se puede ver por ahí.

After their confrontations at #StandAndDeliver, and last night during #RawAfterMania, what will go down when @Steph_Vaquer defends her NXT Women's Championship against @roxanne_wwe TONIGHT on #WWENXT?



📍 @fblasvegas

📺 8ET/7CT on @TheCW pic.twitter.com/z4aRDfhEFN