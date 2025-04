WWE Wrestlemania 41: Dónde ver, horario y cartelera de combates

La espera está a punto de terminar, ya que quedan menos de dos semanas para el desarrollo del Wrestlemania 41, el evento más importante de la WWE, el cual en esta edición aterriza en Las Vegas con una cartelera que promete bastante, por la participación de megaestrellas y leyendas de la industria de lucha libre.

El Allegiant Stadium de Las Vegas tendrá dos noches con la mejor lucha libre del planeta, debido a que desde la edición del Wrestlemania 36 se empezó con esta modalidad, la cual trae beneficios por poseer una mayor cantidad de rivalidades en el cuadrilátero más importante de la industria y de poder disputar todos los cinturones que hay entre las marcas RAW y SmackDown.

Si bien aún queda más de una semana para su desarrollo, Wrestlemania 41 ya cuenta con 12 batallas confirmadas y una suspendida, la cual iba a enfrentar Randy Orton vs Kevin Owens, pero una lesión en el cuello del canadiense le impidió participar en el cuadrilátero más importante del año, por lo que se espera que durante esta última semana de preparación se integre a la “Vibora” en un duelo.

Fecha y horario de WWE Wrestlemania 41

La nueva edición de Wrestlemania se podrá visualizar el próximo sábado 19 y domingo 20 de abril desde las 19:00 horas en Chile y en gran parte del continente sudamericano.

¿Dónde ver Wrestlemania 41 en Chile?

Durante los inicios del presente año, WWE llegó un acuerdo con la plataforma de streaming Netflix para la transmisión de todos sus contenidos semanales y los PPV. Además, cuentan con carteleras de distintos eventos de la industria para su visualización.

Cartelera Wrestlemania 41 - 19 de abril

Evento Estelar: Combate Triple Amenaza

Roman Reigns vs Seth Rollins vs CM Punk (Junto a Paul Heyman).

All three of these men have dominated our industry…



They have had historic reigns as WWE Champion…



…and they all cannot wait to beat the other on the Grandest Stage of Them All.



Rollins. Reigns. Punk.#WrestleMania pic.twitter.com/Vt9QKaorjt — Triple H (@TripleH) March 22, 2025

Campeonato Mundial pesado de WWE

Gunther (c) vs Jey Uso

Campeonato Femenino de WWE

Tiffany Stratton (c) vs Charlotte Flair

Two generations of @WWE’s biggest stars…and BOTH in their prime.

This match isn’t about “past” vs the “present” — it’s all about the NOW. @tiffstrattonwwe vs @MsCharlotteWWE.



WWE Women’s Championship. #WrestleMania pic.twitter.com/VcPqztG3To — Triple H (@TripleH) March 20, 2025

Combate por los Campeonatos en Parejas de WWE

War Raiders (c) (Erik e Ivar) vs The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods)

It's on at #WrestleMania when The War Raiders defend their World Tag Team Championship against The New Day at @AllegiantStadm!



📍 @Vegas

🎟️ https://t.co/JLAP2tMuqs pic.twitter.com/3TgQNhSeBS — WWE WrestleMania (@WrestleMania) April 11, 2025

Combate individual

Rey Fénix vs El Grande Americano (Rey Mysterio no podrá pelear por una lesión en Friday Night SmackDown)

Combate individual

Jade Cargill vs Naomi

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de WWE (@wwe)

Campeonato de los Estados Unidos

LA Knight (c) vs Jacob Fatu

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de WWE (@wwe)

Cartelera Wrestlemania 41 - 20 de abril

Evento Estelar: Campeonato Indiscutido de WWE

Cody Rhodes (c) vs John Cena

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paul "Triple H" Levesque (@tripleh)

Campeonato Mundial Femenino de WWE

Iyo Sky (c) vs Bianca Belair vs Rhea Ripley

Campeonatos en Parejas Femenino

Liv Morgan y Raquel Rodríguez (c) vs Lyra Valkirya y Bayley

Combate individual

Aj Styles vs Logan Paul

THE PHENOMENAL vs. THE MAVERICK@AJStylesOrg and @LoganPaul will go one-on-one for the first time ever in a thrilling showdown at #WrestleMania 41!



📍 LAS VEGAS

🎟️ https://t.co/JLAP2tLWAU pic.twitter.com/E9k4DHxev9 — WWE WrestleMania (@WrestleMania) March 31, 2025

Campeonato Intercontinental

Bron Breakker (c) vs Penta vs Finn Balor vs Dominim Mysterio

Combate individual modalidad Sin City Street Fight

Demian Priest vs Drew McIntyre