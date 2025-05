¡Por poquito! Fanático intentó agredir con un proyectil a John Cena en SmackDown

WWE se prepara para recibir un nuevo evento premium con Backlash 2025 este sábado 10 de mayo, y como era de esperar la empresa de lucha libre aprovechó el episodio de SmackDown esta noche para calentar motores.

Con una cartelera de combates repleta de luchas por equipos, la expectativa se centraba este viernes en una nueva aparición del campeón indiscutido de WWE, John Cena, en el Nutter Center en Dayton, Ohio, donde el 17 veces monarca mundial tendría una última declaración antes de su lucha que tendrá con el también legendario Randy Orton, precisamente en Backlash.

"Tomorrow your childhood dies."@JohnCena has quite the message for the WWE Universe ahead of #WWEBacklash... 😳#SmackDown pic.twitter.com/vLSiD2eu8v