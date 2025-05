WWE SmackDown 9 de mayo en Netflix: Horario y cartelera de combates

La espera está a punto de finalizar, ya que durante esta jornada se desarrollará el último evento de la WWE previo a su próximo PPV, Backlash, el cual tendrá como evento principal un combate por el cinturón más importante de la industria entre dos leyendas del deporte.

Es por ello que este viernes 9 de mayo se realizará el episodio N°1.340 de Friday Night SmackDown, el cual contará con la presencia del máximo ganador de campeonatos mundiales de la WWE, una pelea en parejas y un combate por la oportunidad de ser la retadora al Campeonato Femenino de la empresa.

Fecha y horario para ver WWE SmackDown en Netflix este 9 de mayo

El último evento de la marca azul previo a la realización de Backlash, que se desarrollará este sábado 9 de mayo, se emitirá desde las 20:00 horas en Chile y en la mayoría del continente sudamericano.

¿Dónde ver WWE SmackDown en Chile?

Todos los eventos semanales de la WWE son transmitidos por la plataforma de streaming Netflix. Además, posee una cartelera con registros históricos de la empresa de lucha libre y emite los PPV en vivo de la industria.

Cartelera WWE SmackDown 9 de mayo

Luchas:

Combate por ser la retadora n°1 al Campeonato Femenino de WWE

Jade Cargill vs Nia Jax

Who will get the next shot at @tiffstrattonwwe and the WWE Women's Championship when @Jade_Cargill and Nia Jax collide in a No. 1 Contenders Match TONIGHT on #SmackDown?



📺 8ET/7CT on @USANetwork pic.twitter.com/vbTrbXjbXW — WWE (@WWE) May 9, 2025

Combate en parejas masculino

Damian Priest y LA Knight vs Jacob Fatu y Solo Sikoa

Combate individual masculino

Aleister Black vs Carmelo Hayes

Segmentos:

El Campeón Indiscutido de WWE, John Cena, se hará presente en el cuadrilátero para dar sus últimas declaraciones previo a su primera defensa por su título, en Backlash ante Randy Orton.