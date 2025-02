Stephanie Vaquer logra otro hito con WWE antes de tener su primera lucha por un título en NXT

El progreso de Stephanie Vaquer en WWE sigue siendo soberbio, algo que se refleja en el protagonismo que está teniendo en la marca NXT y la enorme reacción que generó con su aparición en el Royal Rumble femenino hace unos días.

Tanto ha sido el foco que recibe la chilena en la empresa de lucha libre estadounidense que recientemente, más precisamente este martes, anunció otro hito que logra de la mano de WWE.

Y es que además de estar a días de enfrentar su primera lucha titular por el campeonato norteamericano femenino en NXT Vengeance Day, la luchadora chilena se adjudicó un logro que no es fácil de conseguir en la compañía de wrestling.

Stephanie Vaquer in her first Royal Rumble behind-the-scenes



She’s so happy to be in WWE❤️#RoyalRumble pic.twitter.com/DpRL3GWSag