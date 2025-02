WWE NXT 11 de febrero: Horario, cartelera y dónde ver a Stephanie Vaquer EN VIVO

El camino a WWE Wrestlemania 41 ya está entrando en tierra derecha y junto con ello de la mano también avanza todo lo que ocurre en NXT, la marca donde compite la luchadora chilena Stephanie Vaquer, quien hace unos días sorprendió con una gran presentación en Royal Rumble.

Como es habitual, este nuevo capítulo de WWE NXT se transmitirá en directo desde el Performance Center en Orlando, Florida, y además será el show que marque la antesala al evento Vengeance Day, el cual se llevará a cabo este sábado 15 de febrero en Washington, DC.

Para esta jornada de martes precisamente se espera que Stephanie Vaquer haga otra aparición con miras a su lucha titular por el campeonato norteamericano femenino con la vigente monarca Fallon Henley, donde hay altítismas probabilidades de que la exponente nacional se quede con la presea.

Tanto es la confianza en que Vaquer se convierta en la nueva campeona que incluso ya ha trascendido en múltiples portales de lucha que se espera que NXT Vengeance Day sea su primera coronción con la empresa de lucha libre estadounidense.

El nuevo capítulo de WWE NXT se podrá ver desde las 22:00 horas en nuestro país y también en la mayoría de Sudamérica.

Desde el 6 de enero del presente año, WWE comenzó a transmitir todos los eventos de la industria exclusivamente por la plataforma de streaming, Netflix, por lo que sólo se puede ver por ahí.

TOMORROW on #WWENXT



👊 @itsBayleyWWE goes one-on-one with @CoraJadeWWE



⛓️ @TonyDangeloWWE vs. @RidgeWWE in a Steel Cage Match for the #NATitle



🏆 @LexisKingWWE puts his Heritage Cup on the line against @DirtyDangoCurty



😤 Triple Threat Tag Team Match



📺 8ET/7CT on @TheCW pic.twitter.com/vmh1nTxgZ1