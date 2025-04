WWE NXT Stand & Deliver: Horario, cartelera y dónde ver a Stephanie Vaquer EN VIVO

La semana más especial del año para la WWE comenzó, ya que la industria más grande de lucha libre a nivel mundial este fin de semana tendrá una nueva edición de Wrestlemania 41, además de una serie de eventos importantes en la cartelera, como NXT, quien tendrá en disputa la mayoría de sus cinturones.

La marca amarilla tendrá este sábado 19 de abril su PPV Stand & Deliver, donde pondrán en acción a la actual campeona de la división femenina de NXT, Stephanie Vaquer, quien defenderá por segunda vez su cinturón, pero en esta ocasión será una batalla de cuatro esquinas.

La chilena deberá enfrentar a Giulia, Jaida Parker y Jordynne Grace en el próximo evento de NXT, la cual será su batalla más complicada hasta el momento desde que llegó a WWE, debido a que se enfrentan cuatro de las mejores exponentes de la rama femenina de la marca amarilla.

Horario para ver WWE NXT Stand & Deliver en Netflix este 19 de abril

Uno de los PPV más importantes del año para NXT, debido a que será la antesala para Wrestlemania 41, será transmitido desde las 13:00 horas en Chile.

¿Dónde ver WWE NXT Stand & Deliver en Chile?

Desde el 6 de enero, todos los eventos en vivo que realice la WWE son transmitidos por la plataforma de streaming Netflix, por lo que también transmitirán los dos días de Wrestlemania 41 por sus señales.

Cartelera de WWE NXT Stand & Deliver

Luchas:

Campeonato Femenino de NXT

Stephanie Vaquer (c) vs Giulia vs Jordynne Grace vs Jaida Parker

Campeonato masculino de NXT

Oba Femi (c) vs Trick Williams vs Je’Von Evans

It doesn't get much bigger than this.



Which match are you looking forward to the most THIS SATURDAY at #StandAndDeliver? #WWENXT

🎟️: https://t.co/35qMuJRdzQ pic.twitter.com/emdlrwIwnT — WWE (@WWE) April 16, 2025

Campeonato Norteamricano masculino de NXT

Ricky Saints (c) vs Ethan Page

Campeonato en parejas de NXT

Nathan Frazer y Axiom (c) vs Hank Walker y Tank Ledger

Campeonato Norteamericano femenino de NXT: Lucha de escaleras debido a que Stephanie Vaquer dejó vacante el cinturón.

Zaria vs Kelani Jordan vs Sol Ruca vs Izzi Dame vs Thea Hail vs Lola Vice

The field is set! 🪜



Who will climb the ladder and leave #StandAndDeliver as the new #WWENXT Women's North American Champion THIS SATURDAY in @Vegas?



📍 @TMobileArena

🎟️ https://t.co/i6K1fKNrQR pic.twitter.com/4jnY7e3Idc — WWE NXT (@WWENXT) April 16, 2025

Combate por una oportunidad por los Campeonatos en parejas femeninos de NXT

Fatal Influence vs Lash Legend y Jakara Jackson vs Gigi Dolin y Tatum Parley vs Roxanne Péres y Cora Jade

Combate en equipos

DarkState vs The D’Angelo Family