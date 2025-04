Paul Heyman traiciona a CM Punk y Roman Reigns y le da la victoria a Seth Rollins en Wrestlemania 41

Wrestlemania 41 terminó con su primera noche de espectáculo, la cual dejó muchas sorpresas tanto en las primeras batallas del evento como en el evento estelar de la noche, la cual fue una batalla de más de 30 minutos entre CM Punk, Seth Rollins y Roman Reigns.

Los siete primeros combates de Wrestlemania 41 no decepcionaron, ya que entregaron a tres nuevos campeones de cuatro luchas titulares y la victoria de uno de los mejores luchadores de la historia actual de WWE. Por lo que sus próximas storylines prometen ser de las más prometedoras a futuro.

La traición de Heyman en el evento estelar de Wrestlemania 41

En una de las mejores batallas de los últimos tiempos en Wrestlemania, Seth Rollins logró imponerse a Roman Reigns y CM Punk en el evento estelar de la primera noche de Wrestlemania 41. El momento más destacado fue la traición de Paul Heyman a los dos contrincantes de Rollins, ya que primero le dio un golpe bajo a su amigo personal, CM Punk, y luego de la misma manera traicionó al Jefe Tribal.

La traición de Heyman a Punk y Reigns se debe a un favor que le debía a Seth Rollins, quien hace un par de semanas en Friday Night SmackDown le perdonó un zapatazo que podría haberlo mandado al hospital.

Resultados de la noche 1 de Wrestlemania 41

Tiffany Stratton logró imponerse ante Charlotte Flair en una dura batalla, por lo que logró retener su Campeonato Femenino de WWE. Además, fue la única campeona que entró y salió del ring con su cinturón.

El Grande Americano sorprendió al mundo de la WWE, ya que venció a Rey Fénix, quien reemplazó a Rey Mysterio por una lesión, con la cuenta de tres.

What a #WrestleMania debut for the impressive El Grande Americano! 👏 pic.twitter.com/tgN7XkqHx2 — WWE (@WWE) April 20, 2025

Jey Uso gritó más fuerte que nunca el !YEET!, y se coronó como campeón mundial de peso pesado, al vencer por la cuenta de tres a Gunther en el inicio del evento.

LA Knight sufrió su primera derrota desde su llegada a WWE a manos de Jacob Fatu, quien logró consolidarse como nuevo campeón de los Estados Unidos.

The New Day, con su experiencia de sobra, le arrebataron los cinturones mundiales en parejas a The War Ryders en la segunda batalla de la noche.

Jade Cargill cobró venganza ante Naomi en el escenari más importante de la WWE y la venció con un conteo de tres.