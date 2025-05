¡Lamentable jornada! Reportan múltiples despidos en WWE

Es un fenómeno que ocurre año a año, pero que no deja de ser lamentable, y es que este viernes se vino la habitual ola de despidos en WWE, situación que afecta directamente a miembros del roster de luchadores de la empresa estadounidense, ya sea figuras femeninas como masculinas.

Estos despidos en WWE suelen ocurrir precisamente días después de llevarse a cabo un Wrestlemania, probablemente para planificar su calendario el resto del año con las superestrellas que tendrán en consideración y con las que no tienen planes por distintos motivos.

Así, esta jornada el portal especializado de wrestling Fightful, a través de Sean Ross en X, dio a conocer un listado importante de luchadores y luchadoras que fueron desvinculados de WWE, a falta claro del anuncio oficial de la compañía.

Al inicio Sean Ross remeció las redes sociales al dar revelar que tanto Dakota Kai y Braun Strowman, dos nombres que hasta no hace mucho tenían participación en pantalla en RAW y SmackDown, encabezaron la lista de despidos de WWE, a los que se sumaron Shayna Baszler y las excampeonas en pareja femeninas, Kayden Carter y Katana Chance.

Junto con dichos nombres, también sufrieron con los despidos integrantes de la marca NXT, donde compite activamente la chilena y campeona femenina Stephanie Vaquer.

De NXT los luchadores desvinculados son Jakara Jackson, Cora Jade, Gigi Dolin, Eddy Thorpe y los miembros del stable Gallus (Joe y Mark Coffey con Wolfgang), algo sorpresivo porque no eran luchadores que estuviesen rezagados en dicha marca. De momento, no se descarta que surjan más nombres en la lista de despidos de WWE.

