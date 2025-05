WWE SmackDown 2 de mayo en Netflix: Horario y cartelera de combates

Los eventos semanales de la WWE se han vuelto más fundamentales que nunca, debido a que tanto en RAW como en SmackDown se están creando nuevas storylines trascendentales para la industria de lucha libre. Una de las nuevas historias que se generó durante el último tiempo fue entre dos leyendas, que se enfrentarán en Backlash, el próximo PPV de la empresa.

Durante esta jornada se desarrollará el capítulo N°1.339 de Friday Night SmackDown, el cual promete ser vital para la cartelera de Backlash que se desarrollará el 10 de mayo en Saint Louis, Missouri. Es por ello que en el cuadrilátero estarán presentes una leyenda que será parte del evento estelar y una superestrella que regresó hace una semana a WWE.

Fecha y horario para ver WWE SmackDown en Netflix este 2 de mayo

El segundo evento de la marca azul de la WWE se realizará en su horario habitual, ya que será transmitido desde las 20:00 horas en Chile y en gran parte del continente sudamericano.

¿Dónde ver WWE SmackDown en Chile?

Todos los eventos semanales de WWE son emitidos por la plataforma de streaming Netflix. También, poseen la cobertura de los eventos en vivo de los PPV, además de tener en su cartelera registros históricos de la empresa.

Cartelera WWE SmackDown 2 de mayo

Luchas:

Combate individual masculino

Aleister Black vs The Miz

After his shocking return last week, Aleister Black will go one-on-one with @mikethemiz TONIGHT on #SmackDown!



📺 8ET/7CT on @USANetwork pic.twitter.com/lnOEpoRNKK — WWE (@WWE) May 2, 2025

Combate individual masculino

Damian Priest vs LA Knigt

LA Knight vs Damian Priest is set for tonight’s #SmackDown pic.twitter.com/j0e9q452FX — Nick🏂 (@Switchbladeszn_) May 2, 2025

Segmentos:

Randy Orton dirá presente en el cuadrilátero de la WWE, para tener un nuevo episodio en su rivalidad ante John Cena, con el que luchará en el evento estelar de Backlash por el campeonato indiscutido de la industria.

Nia Jax regresa oficialmente a SmackDown, ya que durante la semana pasada retornó al ring para atacar a la actual campeona femenina, Tiffany Stratton.