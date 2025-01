Smackdown 10 de enero en Netflix: Horario y cartelera de combates

Todo un éxito fue la transmisión del primer Monday Night RAW en Netflix, y WWE espera lo mismo para este 10 de enero en el Friday Night Smackdown, que también se estrenará en la plataforma de streaming.

El show de los viernes de WWE llega esta jornada con una velada que se realizará en el Moda Center de Portland, en Oregon, y donde hay luchas confirmadas con títulos de por medio, además de esperarse algún que otro interesante segmento.

Dentro de la parrilla de combates se encuentra la del campeón de los Estados Unidos Shinsuke Nakamura, poniendo en juego su título ante el exmonarca de dicha presea, LA Knight. Además, en la escena femenina se conoció en las últimas horas que la campeona de los Estados Unidos, Chelsea Green, defenderá su corona ante Michin.

The United States Championship is on the line when @ShinsukeN defends against @RealLAKnight TONIGHT on #SmackDown!



📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/RAJW8e28Oy