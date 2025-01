Smackdown 17 de enero en Netflix: Horario y cartelera de combates

Como cada viernes WWE trae la acción con un nuevo episodio de Friday Night Smackdown, y para este 17 de enero en especial habrá un interesante show de la marca azul con luchas titulares y otros segmentos que prometen.

Esta edición se llevará a cabo en vivo desde el Pechanga Arena de San Diego, en California, y tendrá entre sus platos fuertes la lucha por el título femenino entre la campeona Tiffany Stratton y su retadora Bayley.

Además, la escena en parejas tendrá un combate por la oportunidad a los títulos con Motor City Machine Guns enfrentando a Los Garza. Por otro lado, el líder del nuevo The Bloodline, Solo Sikoa, regresará a la pantalla luego de haber perdido la lucha tribal ante Roman Reigns, el pasado 6 de enero en RAW.

TONIGHT on #SmackDown: @tiffstrattonwwe will make her FIRST WWE Women’s Title defense when she battles @itsBayleyWWE! 🏆



