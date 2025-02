Ya llegamos al primer día de este mes de febrero y para el mundo de la lucha libre la atención se pone sobre WWE Royal Rumble 2025, evento que se lleva a cabo en vivo este sábado desde el Lucas Oil Stadium, en Indianápolis.

El gran primer evento premium de WWE este año abre además la ruta hacia Wrestlemania 41, donde los focos se los llevarán de seguro los ganadores de la batalla real tanto masculina como también la femenina.

Además, tendremos la defensa titular del campeón indiscutido de la empresa, Cody Rhodes, ante Kevin Owens en una lucha de escaleras que promete bastantes emociones y una buena lucha en el ring.

The Road to #WrestleMania 41 begins TONIGHT at #RoyalRumble! 🫵💥 pic.twitter.com/izjyKZnC4T