WWE Smackdown 20 de diciembre: Horario, dónde ver y cartelera de combates

WWE sigue su curso este viernes 20 de diciembre con un nuevo episodio de Friday Night Smackdown, el cual se grabó la semana pasada en Hartford, en Connecticut.

La marca azul va armando su camino con miras al año 2025 y para esta jornada trae una buena cantidad de interesantes luchas, además de algunos segmentos que giran entorno a Kevin Owens, quien ha alardeado estos últimos días de haber dejado fuera de acción al aún campeón indiscutido de WWE, Cody Rhodes.

También habrá mucha tensión respecto a la lucha en equipos que protagonicen LA Knight, Apollo Crews y Andrade ante The New Bloodline, conformado por su líder Solo Sikoa, Tama Tonga y Jacob Fatu.

.@RealLAKnight, @WWEApollo and @AndradeElIdolo will join forces to take on The Bloodline in a Six-Man Tag Team Match TONIGHT on #SmackDown!



📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/Upgx2LrPaI