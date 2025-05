WWE RAW 5 de abril en Netflix: Horario y cartelera de combates

La WWE post Wrestlemania 41 ha cambiado diversas storylines, tanto en RAW como en SmackDown, debido a que los campeones están en busca de nuevos retadores para el próximo PPV de la empresa, Backlash, que se disputará este sábado 10 de mayo. Es por ello que el episodio de esta tarde de la marca roja será vital para la cartelera del próximo megaevento de la empresa.

El episodio N°1.667 de Monday Night RAW contará con diversos combates en el cuadrilátero, además de que se confirmó la presencia del grupo del momento que integra Seth Rollins, Bron Breakker y Paul Heyman.

Cabe destacar que a pesar que no esté confirmada, existe la posibilidad de que la chilena, Stephanie Vaquer pueda aparecer, ya que los dos últimos capítulos estuvo presente en los eventos de la marca roja.

Fecha y horario para ver WWE RAW en Netflix este 5 de mayo

El último evento de Monday Night RAW previo a Backlash será transmitido desde las 20:00 horas en Chile y en gran parte del continente sudamericano.

¿Dónde ver WWE RAW en Chile?

Los eventos semanales de WWE son transmitidos mediante la plataforma de streaming Netflix. Además, tienen la cobertura de todos los PPV y poseen una cartelera con los eventos históricos de la industria.

Cartelera WWE RAW 5 de abril

Luchas:

Combate individual masculino

Rusev vs Otis

Combate individual femeino

Iyo Sky vs Roxanne Pérez

Combate individual masculino

PENTA vs JD McDonagh

Segmentos:

Seth Rollins, Bron Breakker y Paul Heyman estarán presentes en el cuadrilátero, debido a que la semana pasada atacaron a Sami Zayn mostrando su poderío en la empresa.

Becky Lynch tendrá un nuevo careo antre Lyra Valkyria por su conflicto por el campeonato intercontinental de la empresa