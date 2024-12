WWE Smackdown 6 de diciembre: Horario, dónde ver y cartelera de combates

Así como varios deportes alrededor del mundo, en WWE también van despidiendo el año, luego de un exitoso Survivor Series: WarGames el pasado fin de semana, este viernes toca el turno de la acción a cargo de Friday Night Smackdown.

Este nuevo episodio de Smackdown se emitirá en directo desde el Target Center de Minneapolis, Minnesota, y trae como siempre atractivas luchas y otros interesantes segmentos en ring.

En la escena femenina, Naomi se enfrentará con Tiffany Stratton y Elektra Lopez por avanzar en el torneo por el Campeonato de los Estados Unidos. Además, los campeones en pareja, The Motor City Machine Guns, defenderán sus títulos ante The Street Profits.

También se espera que haga presencia el nuevo campeón de los Estados Unidos masculino, Shinsuke Nakamura, además de lo que tenga que decir el campeón indiscutido de WWE, Cody Rhodes, en medio d su rivalidad con Kevin Owens.

