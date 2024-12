¿Y Seth Rollins? Hay planes para una lucha entre CM Punk y Roman Reigns para Wrestlemania 41

El presente año 2024 se va acabando y en el mundo de la lucha libre la atención se vuelca hacia WWE y el camino hacia su gran evento Wrestlemania 41, el cual se llevará a cabo los próximos 19 y 20 de abril en el Allegiant Stadium, en Las Vegas.

El evento también llamado La Vitrina de los Inmortales es reconocido por ser el de mayor relevancia en WWE, además de ser el que genera el paso hacia lo que suceda el resto del año calendario.

Entre las rivalidades que se pensaba se irían armando con fuerza para culminar en Wrestlemania 41 se encontraba la de Seth Rollins y CM Punk, quienes desde hace un par de semanas empezaron a tener encontronazos hasta confirmarse que se enfrentarán para el estreno de WWE RAW en Netflix, el próximo 6 de enero.

Sin embargo, en las últimas horas surgió otro escenario que hace tambalear que la rivalidad de Rollins y Punk se extienda hasta el show en Las Vegas dentro de meses.

"See you on the 6th!" 😤



We can't wait! #WWERaw on @netflix is about to be a movie 🍿 pic.twitter.com/ulRzAGh3cO