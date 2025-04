WWE RAW 28 de abril en Netflix: Horario y cartelera de combates

La WWE pasa por días trascendentales tras la realización de Wrestlemania 41, ya que se confirmó una mítica batalla para el próximo PPV de la industria de lucha libre y también por la unión de dos de los luchadores más destacados en la actualidad en la empresa.

Es por ello que durante esta jornada se desarrollará el episodio N°1.666 de Monday Night RAW en el T-Mobile Center en Kansas City, el cual promete ser uno de los capítulos con más acción en la marca roja debido a que tendrá un combate individual femenino y la unión de tres iconos de la WWE en el presente.

El segundo evento de la marca roja de la WWE tras la realización del último Wrestlemania será emitido desde las 20:00 horas en Chile y en gran parte del continente sudamericano.

Todos los eventos semanales de la WWE están siendo transmitidos por la plataforma de streaming Netflix. Además, tienen la cobertura en vivo de los PPV que realiza la industria de lucha libre más grande a nivel mundial y también diversos eventos históricos en su cartelera.

Luchas:

Combate individual femenino

Rhea Ripley vs Roxanne Pérez

