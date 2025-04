WWE SmackDown 25 de abril en Netflix: Horario y cartelera de combates

El primer evento post Wrestlemania 41 fue Monday Night RAW, y no decepcionó a nadie, debido a que el programa de la marca roja contó con el surgimiento de una rivalidad mítica entre John Cena y Randy Orton, el regreso de Rusev, el debut de Stephanie Vaquer y más. Es por ello que su competencia no se quiere quedar atrás.

Durante esta jornada se desarrollará el capítulo N°1.338 de Friday Night SmackDown, el cual promete estar a la altura del capítulo de la marca roja. El evento tendrá un nuevo careo entre leyendas, que empezaron su rivalidad hace un par de días, el regreso de una figura a WWE y un combate modalidad TLC por unos cinturones.

Fecha y horario para ver WWE SmackDown en Netflix este 25 de abril

El primer evento de SmackDown previo Wrestlemania 41 tendrá su horario habitual, ya que será transmitido desde las 20:00 horas en Chile y en la mayoría del continente sudamericano.

¿Dónde ver WWE SmackDown en Chile?

Todos los eventos semanales y PPV que realiza la WWE son transmitidos para Chile mediante la plataforma de streaming Netflix. Además, se pueden visualizar diversos contenidos de la industria de lucha libre más grande a nivel mundial que tienen en cartelera.

Cartelera WWE SmackDown 25 de abril

Luchas:

Combate por los Campeonatos en Parejas de WWE: Modalidad TLC (Mesas, escaleras y sillas)

The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) © vs #DIY (Tomasso Ciampa y Johnny Gargano) vs Motor City Machine Guns (Chris Sabin y Alex Shelley)

The WWE Tag Team Championship will be on the line when #DIY, The Street Profits and Motor City Machine Guns face off in a TLC Match TONIGHT on #SmackDown!



📺 8ET/7CT on @USANetwork pic.twitter.com/AKoSkh7Ymq — WWE (@WWE) April 25, 2025

Combate por el Campeonato Femenino de Estados Unidos

Chelsea Green © vs Zelina Vega

Who will leave Fort Worth as the Women's United States Champion when @ImChelseaGreen defends her title against @ZelinaVegaWWE TONIGHT on #SmackDown?



📺 8ET/7CT on @USANetwork pic.twitter.com/9msXwzd7v0 — WWE (@WWE) April 25, 2025

Segmentos:

John Cena y Randy Orton estarán presentes en el Dickies Arena de Forth Worth en Texas. La rivalidad comenzó el pasado lunes cuando la “Víbora” le realizó un RKO al actual campeón indiscutido de WWE.

Se espera que durante esta jornada se concrete el regreso de Aleister Black a la industria, tras terminar su contrato con AEW.