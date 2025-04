En WWE preparan oto regreso para este viernes en Friday Night SmackDown

Wrestlemania 41 generó una diversidad de opiniones entre los fanáticos de WWE. Mientras unos aprobaron ambas noches del magno evento de la compañía de wrestling, otros muchos criticaron el desarrollo del mismo y la falta de emociones tanto a nivel historias como luchas en ring.

Lo cierto es que esa dualidad respecto a lo que dejó Wrestlemania se disipó con lo ocurrido la noche siguiente con el episodio de Monday Night RAW a inicios de esta semana, show que fue redondo de inicio a fin, incluso con la histórica aparición de la magnífica exponente nacional, Stephanie Vaquer.

Además, el pasado RAW contó con regresos como el del bruto búlgaro Rusev, y en esa misma línea es que en WWE preparan otro retorno esperado entre los fanáticos para este viernes, en el primer SmackDown después de Wrestlemania.

Si hace algunas semanas se dio el debut del mexicano Rey Fénix en SmackDown, los últimos shows también han presentado algunas viñetas que daban a entender de la próxima aparición de otra superestrella.

Dichos segmentos estuvieron caracterizados por videos sombríos con signos de humo y una música escalofriante, incluso en el último registro que se reveló se entregó una fecha en específico, este 25 de abril.

Las especulaciones dieron a conocer que el luchador relacionado a dichas viñetas es Malakai Black, conocido en su anterior paso por WWE como Aleister Black, quien recientemente finalizó contrato con AEW y habría sellado su regreso a la empresa que encabeza actualmente Triple H.

Tomorrow.



4.25.25



THE DEMON COMES BACK TO WWE



Aleister Black 🤘🏼 pic.twitter.com/8yMsm5SrDB