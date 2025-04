“Una última vez”: John Cena se enfrentará a Randy Orton en el próximo PPV de WWE

El regreso de John Cena a la WWE fue icónico, y no solamente por participar en Wrestlemania 41 y ganar el campeonato indiscutido de la empresa en el evento estelar ante Cody Rhodes, sino que también por que se convirtió en el máximo ganador de cinturones mundiales con 17 preseas, y superó a la leyenda Ric Flair.

Tras su consagración, John Cena se presentó como el nuevo campeón indiscutido de la WWE en Monday Night RAW, y fue atacado por Randy Orton, quien es una leyenda igualmente con 14 títulos mundiales. Es por ello que durante la jornada de Friday Night SmackDown, las dos superestrellas zanjaron cuándo será su último combate.

RANDY ORTON WITH AN RKO TO JOHN CENA#RawAfterMania | #WWERAW



pic.twitter.com/uxyil3ZseS