Historia en Wrestlemania: John Cena se convierte en la superestrella con más campeonatos mundiales de WWE

El fin de semana más especial del año en WWE acaba de concluir, ya que la segunda noche de Wrestlemania 41 concluyó con una de las mayores sorpresas en la historia de la industria y del deporte, ya que John Cena logró coronarse campeón indiscutido al vencer a Cody Rhodes.

Los siete combates de la segunda jornada del mega evento no decepcionaron, ya que al igual que la noche de ayer, se proclamaron tres nuevos campeones en distintos cinturones de RAW y SmackDown en cuatro luchas titulares, además del arranque de distintas storylines por los sorpresivos resultados en el cuadrilátero de Las Vegas.

En una batalla lenta, debido a que los dos luchadores no encontraron su ritmo en el ring, John Cena logró imponerse a Cody Rhodes en la batalla por el Campeonato Indiscutido de WWE, con el cual supera a Ric Flair y se convierte en la única superestrella en ganar 17 campeonatos mundiales en la empresa más importante de lucha libre a nivel mundial.

El punto de inflexión de la batalla fue el ingreso del rapero Travis Scott al ring, para evitar el conteo de tres de Cody Rhodes a Cena y ser atacado por la “Pesadilla Americana”. Tras abatir a Scott, Rhodes no pudo atacar a Cena con el cinturón, lo que aprovechó el actual campeón para golpearlo en los bajos y consagrarse con el máximo título de la empresa.

