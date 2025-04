Joe Hendry provocó total sorpresa al revelarse como el rival de Randy Orton en Wrestlemania 41

La segunda noche de Wrestlemania 41 está siendo un total éxito para WWE, y es que con una diferencia abismal de la primera jornada, sobre todo a nivel de luchas en el ring, también está teniendo momentos impactantes para los fanáticos.

Esta noche 2 de Wrestlemania 41 abrió con una sensacional triple amenaza femenina en la que Iyo Sky retuvo el título mundial ante Rhea Ripley y Bianca Belair, Drew McIntyre venció a Damian Priest en una verdadera masacre, y Dominik Mysterio brilló al capturar el título intercontinental de WWE.

Y, junto con todo ello, otra de las interrogantes que envolvían al show de este domingo era saber quién sería el rival sorpresa de Randy Orton en su participación número 20 en Wrestlemania, una revelación que pilló a todos desprevenidos y cautivó a la vez.

SAY HIS NAME

AND HE APPEARS

AT WRESTLEMANIA!

👏👏 pic.twitter.com/QVhx4qZxuU