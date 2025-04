El fin de semana más trascendental en el mundo de la lucha libre ha llegado, ya que durante esta jornada se realizará la primera noche de combates de Wrestlemania 41 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, la cual contendrá siete combates en el cuadrilátero.

Esta jornada se tendrá cuatro luchas titulares por diversos campeonatos de la marca RAW y SmackDown, también tendrá el fin de la rivalidad entre tres de los luchadores más grandes de la WWE actualmente y la presencia de la leyenda Rey Mysterio en el ring.

¿Aqué hora y cómo ver WWE Wrestlemania 41 en Chile?

Wrestlemania 41 dará inicio a su transmisión en Chile a las 19:00 horas, y la transmisión será mediante la plataforma de streaming Netflix.

Los resultados de WWE Wrestlemania 41

Combate Triple Amenaza: Evento Estelar

Seth Rollins vs Roman Reigns vs CM Punk (junto a Paul Heyman)

Ganador: Paul Heyman traicionó a Roman Reigns y a CM Punl y le entregó la victoria a Seth Rollins.

Campeonato Femenino de WWE

Tiffany Stratton (c) vs Charlotte Flair

Ganadora: Tiffany Stratton vence a Charlotte Flair y retiene su Campeonato Femenino de WWE.

Campeonato Mundial de Peso Pesado

Gunther (c) vs Jey Uso

Ganador: Jey Uso vence por sumisión a Gunther y es el nuevo campeón Mundial Peso Pesado.

Campeonato de los Estados Unidos

LA Knight (c) vs Jacob Fatu

Ganador: Jacob Fatu vence por la cuenta de tres a LA Knight y se convierte en el nuevo campeón de Estados Unidos.

Campeonatos Mundiales en Parejas

The War Riders (c) vs The New Day

Ganadores: Xavier Woods logra cubrir a Ivar para que The New Day consiga los campeonatos Mundiales en Parejas.

Combate individual (Rey Mysterio fue reemplazado por lesión)

Rey Fénix vs El Grande Americano

Ganador: El Grande Americano vence tras noquear con una placa de metal a Rey Fénix.

Combate individual

Jade Cargill vs Naomi

Ganadora: Jade Cargill revierte una complicada batalla y vence por la cuenta de tres a Naomi.