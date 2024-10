Johnny Herrera responsabilizó a dos jugadores de la Selección Chilena por el segundo gol de Brasil

El exportero y actual comentarista Johnny Herrera apuntó a los jugadores de Colo Colo Lucas Cepeda y Carlos Palacios como responsables de la anotación de Luiz Henrique que significó el 2-1 de la selección brasileña sobre Chile, en el Estadio Nacional.

En TNT Sports, Johnny apunto que: "Cepeda, porque desde lo táctico no es lo que se le pidió, se queda mirando todo el rato la jugada". Y luego sumó a otro jugador de los albos en la jugada "Palacios fue otro espectador más que tampoco llegó a cubrir, entonces son detalles...".

Herrera argumentó que por la calidad de los jugadores rivales, la estrategia debió ser otra: "Con la calidad que tienen los puntas brasileros, es obligación doblar la marca, más cuando estás tan cerca del área" .

"Esos detallitos tácticos, te los inculca el entrenador y también de pronto un grito de un central como 'no te metas tan atrás', Chile finalizó defendiendo en área chica, por eso el gallo termina rematando tan solo", argumentó el actual comentarista.

