Marcelo Bielsa se volvió a referir a los dichos de Luis Suárez tras el empate con Brasil por Clasificatorias

El conflicto entre Marcelo Bielsa y Luis Suárez sigue generando material. A dos meses del escándalo, el técnico de la selección uruguaya volvió a referirse a las acusaciones del delantero sobre la supuesta división dentro del vestuario, dejando claro cómo esos hechos afectaron su autoridad.

Suárez acusó a Bielsa de dividir al equipo, lo que provocó un remezón en la relación dentro de la selección. Además, estos comentarios coincidieron con su retiro del conjunto nacional.

Después del empate 1-1 contra Brasil en el Arena Fonte Nova, Bielsa fue nuevamente preguntado sobre la situación con Suárez. El entrenador no esquivó la pregunta y explicó que esos episodios afectaron su autoridad.

Marcelo Bielsa intentó dar vuelta la página con Luis Suárez

Bielsa, con honestidad, afirmó que sería necio negar que lo sucedido impactó su poder como líder del equipo. "¿Cómo voy a ignorar que sucedieron cosas que afectan mi autoridad?" comenzó diciendo. Luego añadió que: "Seriamente lo hicieron, pero ese es otro tema que yo ya contesté. Los episodios afectaron mi autoridad. Sería necio que yo dijera lo contrario, imagine a cualquier entrenador que pase por la situación por la que yo pasé".

🗣️ "¿CÓMO VOY A IGNORAR QUE SUCEDIERON COSAS QUE AFECTAN MI AUTORIDAD? SERIAMENTE LA AFECTAN"



🎙️ Marcelo Bielsa, tras el empate ante #Brasil, sobre su liderazgo en Uruguay luego de las explosivas declaraciones de Luis Suárez. pic.twitter.com/XuRLGwmh3D — TyC Sports (@TyCSports) November 20, 2024

¿Dejará Marcelo Bielsa la banca de la selección uruguaya?

Sobre su futuro en la selección, Bielsa fue claro: no respondería especulaciones. "Una pregunta como la que me hace, obviamente, no se la contestaría a usted si fuera en un sentido o en el otro. Me manejaría informando lo que tengo que informar, que no es el caso".

Para cerrar el tema, el loco selló su respuesta con una frase para recordar: "Los entrenadores no dicen voy a continuar, sino que continúan. Si toman una decisión que responde exclusivamente a su iniciativa, la informan", sentenció.