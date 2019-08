Isidora Jiménez quedó fuera de la final en los 200 metros planos tras rematar cuarta en su serie

La atleta chilena Isidora Jiménez quedó fuera de la final en los 200 metros planos de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, tras rematar cuarta en su serie.

La deportista nacional no pudo terminar entre las tres primeras, en una carrera en la que hizo un tiempo de 23,92 segundos.

La prueba fue ganada por la canadiense Crystal Emmanuel (23,06''), seguida por la representante de Bahamas Anthonique Strachan (23,41'') y tercera fue la brasileña Lorraine Barbosa (23,74'').

Tras la competencia, Jiménez dijo que "me preocupé más de obtener un lugar que del tiempo, me apreté en la última recta. Entré prácticamente primera y ahí traté de seguir corriendo más rápido, que es lo que me suele pasar y me equivoco".

Al ser consultada por si el frío pudo influir en su rendimento, la atleta indicó que "de todas maneras influye, para las marcas especialmente. Pero estamos todas en las mismas, así que no hay una ventaja o desventaja de una sobre otra. En la velocidad el clima influye".