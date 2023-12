Jorge Carinao tras Santiago 2023: Es posible lograr medalla en los Juegos Paralímpicos

El destacado pesista nacional Jorge Carinao valoró las medalla de oros conseguida en el para powerlifting los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 (en +65 kg y por equipos con Camila Campos y Juan Carlos Garrido) y se puso metas ambiciosas para los Paralímpicos de París 2024.

¡Siguen cayendo oros! Jorge Carinao conquistó presea dorada y récord en para powerlifting #Santiago2023

En diálogo con nuestras "Tardes Deportivas" de Al Aire Libre en Cooperativa, Carinao señaló: "La manera en la que estamos trabajando ha dado muchos avances en el último tiempo y siento que puedo llegar bien preparado a París, queda menos de un año. Aparte del rendimiento deportivo, me siento mucho más maduro que otras competencias que he tenido. En Tokio me fue muy mal y ahora siento que puedo abordar cualquier competencia que venga".

"Aún faltan unos kilos para el podio paralímpico (y lograr medalla), que es el sueño de todos los deportistas. Pero es posible, estoy optimista en ese tema. Voy a prepararme mucho en los meses que quedan. Me tengo toda la fe", añadió.

Sobre la experiencia de Santiago 2023, sostuvo que: "Fue inolvidable. Santiago 2023 superó nuestras expectativas. La llegada que tuvo con la gente y la difusión que tuvieron estos Juegos fue el mayor legado".

"La organización de los Juegos estuvo muy buena, pero lo que marcó la diferencia fue la gente. Se portaron increíble, alentaron sin importar la bandera. Obviamente había preferencias por nosotros, pero gritaban por todos. La gente fue la gran medalla de oro de estos Juegos", agregó sobre ese tema.

En cuanto a sus título parapanamericanos, Carinao expresó: "Lo veníamos pensando hace tanto tiempo, estaban dando vuelta en la cabeza. Trabajamos mucho para dejar el oro en Chile. Fue muy emocionante ver a mi familia, amigos y gente que incluso hace rato que no hablaba. Ellos nunca me habían visto competir, no habíamos tenido la posibilidad de hacerlo en nuestro país, mi mamá, por ejemplo, nunca me había visto en vivo, y que ella me viera no tiene precio. Va a ser un recuerdo muy lindo Santiago 2023".

Campos, Carinao y Garrido sumaron oro para Chile en el powelifting por equipos #Santiago2023

"Nosotros perdimos el oro en Lima y eso me dolió mucho. Estuve muy triste y estuve estos cuatro años preparando mucho este momento. Trabajamos mucho, afinamos detalles y afortunadamente lo logramos. La embarramos varias veces en el camino, pero en el último encontramos una manera correcta de hacer la preparación y sacarle provecho. Sacamos una ventaja grande".

Por otra parte, se refirió a la petición de matrimonio a su novia tras la competencia, en una de las postales de los Juegos: "La llevaba preparando un poco menos que la prueba (risas), pero estuve pensándolo en el último tiempo. Camila fue deportista y vivimos los Juegos de otra forma. Fuimos a ver muchas disciplinas y también en casa. Quería que fuera parte de estos Juegos y creo que fue la mejor forma, ahí en el Chimkowe, por suerte salió bien".

Celebración doble: Carinao pidió matrimonio y recibió el "sí" tras ganar oro en Santiago 2023

Finalmente, habló de la Teletón: "Este año nos invitaron a participar en la obertura, fue muy lindo. Nos hicieron un reconocimiento post Juegos con unas fotos. Compartimos con niños que les ha tocado difícil y es valioso pensar que puedo inspirar a niños, para que ellos nos representen en el futuro. Santiago 2023 visibilizó la discapacidad desde otro punto".