Lucas Nervi: "La medalla no es solo mía, es de la gente que está detrás y del público"

- Revisa el especial de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El chileno Lucas Nervi repasó en detalle su gran victoria panamericana con oro en lanzamiento del disco, con agradecimientos a todo el afecto por parte de los fanáticos del deporte, junto a un repaso de la competencia y el factor de estar como local.

"La frase de oro en la libretita tras el Mundial de Budapest era 'quiero volverme loco para Santiago 2023' y lo cumplí. Voy a seguir volviéndome loco cuando pueda y seguiré dándolo todo por el deporte", expresó en una extensa conferencia de prensa.

"El festejo fue increíble. Después de dos o tres horas me estuvieron esperando entre el estar saludando a la gente, firmando cosas. Me di el lujito de estar esparciendo esa energía y emoción que tenía dentro para que la gente se emocionara también. La medalla no es solo mía, es de la gente que está detrás y del público", dijo.

El joven deportista aseguró que trata de no pensar demasiado en lo que hará, para que todo se de naturalmente: "Yo no tenía idea qué iba a hacer. Llego a la premiación y me dicen '¿cómo fue la vuelta olímpica?' y yo digo 'noooo, no la hice'. Tendré que sacar otra medalla de oro en chile para hacer la vuelta jaja. Pero no, feliz".

"La manera en que hemos trabajado con el equipo técnico me permitió mantener la calma y estar concentrado en lo que tenía que hacer para llegar a esa medalla de oro", repasó sobre su actuación.

Lucas expsuso que su "mensaje es que siempre hay revanchas. Lo que te forma como deportista no son los logros ni las medallas, son las cosas que te hacen llegar a los logros. En mi caso son puros fracasos".

"En 2018 estaba clasificado a los Juegos Olímpicos de la Juventud y me sacaron por cupos de universalidad. Me perdí por secretaría la chance de competir, pero lo más bonito que ha tenido mi cerrera es seguir a pesar de quedar fuera de estos campeonatos", relató, sumando las lesiones que a las que hizo frente en el último Mundial en Budapest.

El impacto de la localía

Nervi además repasó la experiencia de competir y ganar en casa, un elemento que consideró como importante en el plano emocional y físico.

"Todo fue bacán. Lo que más aprecio de ser local es manter la rutina, hacer mi vida normal, sentir que estoy yendo a entrenar, aunque con toda la emoción; no quito eso. Si pudiesen ser todas las competencias internacionales aquí, bacán", indicó.

"Es un desgaste estar viajando y estar lejos de la familia. Llegué y me fui en metro, como lo hago siempre al entrenar. Es un recuerdo que nunca se me va a ir", agregó.

"Ha sido increíble el apoyo y el cariño de la gente, esto vine a buscar. Uno ya veía la ciudad disfrazada para los Panamericanos. Me enorgullece poder aportar a esta energía de Santiago 2023. Esto es una muestra de que vamos por el buen camino con mi entrenador, pero no puedo quedarme con eso, ya que debo concentrarme en poder generar esa energía en la gente", expresó ante los medios acreditados.

También lamentó los tres tiros nulos que dejaron fuera de acción al chileno Claudio Romero: "Es un animal, un deportista extraordinario que ha influido mucho en mí. Me duele muchísimo no haber podido compartir la medalla con él. Ver ese tercer intento que se le fue a la izquierda fue terrible".

Junto con ello, se refirió a las apuestas que hizo en caso de obtener el oro. "Eso lo vamos a organizar, pero va. Ya hay una fecha para teñirme el pelo. Son apuestas y hay que cumplirlas", aseveró entre risas.

Lucas Nervi conquistó el esquivo sexto oro de Chile en #Santiago2023 #CooperativaContigo https://t.co/VWmlFv1Ach pic.twitter.com/fLWNcGWcJd — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) October 30, 2023