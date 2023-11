[PROTAGONISTAS] Hugo Catrileo, el fondista que tuvo merecido premio en el maratón de Santiago 2023

- Revisa el especial de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El maratón masculino de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 dejó al primer gran héroe del atletismo chileno luego de que Hugo Catrileo se alzó con la medalla de plata, siendo solo superado por el destacado deportista peruano Christian Pacheco.

En la prueba con final en el Parque O'Higgins, Catrileo logró su mejor marca personal al completar el recorrido en 2h12'07" y con ello tuvo su merecido premio a una vida de esfuerzo y vicisitudes.

Catrileo, de 26 años, nació en Puerto Saavedra, en la Región de La Araucanía y ya en la previa de los Juegos representó a la nación Mapuche en el paso de la antorcha panamericana por la zona.

El deportista nacional llegó al atletismo a los 14 años cuando estudiaba en el Liceo "Luis González Vásquez", de Nueva Imperial, y para entrenar debía viajar periódicamente a Temuco, y aunque sus padres le daban dinero para los pasajes, él aportaba vendiendo golosinas en el colegio.

Catrileo entró a estudiar a la Universidad Católica de Temuco, donde se graduó de Técnico en Preparación Física, una carrera que nunca ejerció, pero que le permitió seguir ligado al deporte.

Fue así que cayeron los primeros éxitos como atleta juvenil: Logró medalla de bronce en los 3.000 metros en el Sudamericano de Menores de Cali de 2014, y representó a Chile en las principales competencias de juveniles en la categoría de 10 mil metros, incluyendo los Panamericanos de Toronto de 2015, y el Mundial sub 20 de Bydgoszcz (Polonia) de 2016.

Finalizada su etapa universitaria, salió a buscar trabajo y primero le prestó servicios a empresas forestales y luego trabajó en una empresa de telecomunicaciones, que terminó despidiéndolo porque le dedicaba mucho tiempo al deporte.

Pese a las críticas, Catrileo agradece la oportunidad: "Los han hecho pedazos en las redes sociales por eso, pero yo soy un agradecido porque en ese momento yo no tenía nada", dijo tras ganar la medalla en una entrevista al Diario El País, de España.

Entre medio, también pasó por un proceso de reflexión, sobre todo en medio de la pandemia. "No tenía resultados y esteba desenfocado. Tenía carreras que se bajaban, no tenía cómo motivar mi hambre", expresó a El Mercurio.

Pese a ello, comenzaron a llegar los resultados. En 2022 fue cuarto en el Maratón de Buenos Aires, y este año ganó los 21K del Maratón de Santiago, logrando un tiempo récord para la carrera, con 1h04'10".

Luego de eso vino el éxito en Santiago 2023. Con una estrategia de carrera sólida, se mantuvo siempre al paso del peruano Pacheco y portando una bandera chilena y una mapuche, remató segundo ante la algarabía de los hinchas que se agolparon en la elipse del Parque O'Higgins para celebrar una de las primeras medallas de Chile en los Panamericanos.

Tras la carrera, Catrileo se fundió en un abrazo con su madre y llenó de orgullo al pueblo mapuche: "Aquí me esperaba mi mamá, que me había visto correr por primera o segunda vez. Me sorprendió gratamente porque no sabía que vendría", comentó.

"Es un triunfo para el pueblo mapuche y para el pueblo de Chile", añadió emocionado.