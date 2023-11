[PROTAGONISTAS] Martín Vidaurre, el chileno que la rompió y apunta a lo más alto

- Revisa el especial de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Con 23 años, y en casa, el chileno Martín Vidaurre deslumbró sobre la bicicleta tanto en el mountainbike como en el ciclismo de ruta de los Juegos Santiago 2023, lo que marcó otra gran actuación de su ya notable carrera, y que va en ascenso.

Especialista de MTB, el santiaguino se coronó campeón panamericano de cadetes en 2016, para luego cosechar una medalla de bronce a nivel adulto en Lima 2019.

Su éxito no se quedó únicamente en el continente, ya que luego se coronó bicampeón mundial Sub 23, con conquistas en Val di Sole, Italia, en 2021 y 2022. Junto con ello, tiene en su cuenta numerosos triunfos a lo largo de las temporadas del circuito mundial Cross Country y, por supuesto, títulos a nivel nacional.

En medio de sus conquistas planetarias dijo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pese a terminar 16°, a sus 21 años ya pisaba fuerte entre los más grandes competidores del globo.

Dentro del palmarés también tiene una medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021, cerrando un gran año coronado con el premio del Círculo de Periodistas Deportivos al mejor chileno en Ciclismo otras modalidades.

Elegido también dentro de los mejores juveniles de Chile en 2022 por el Comité Olímpico nacional, Vidaurre se prefiló como uno de los candidatos a medalla en Santiago 2023, y así lo evidenció en conversación con AlAireLibre.cl.

"Para los Panamericanos de Santiago, la medalla de oro es la única opción, así que estamos trabajando mucho para eso también. Obtener ese cupo directo a París 2024 es lo principal", indicó el pasado mes de enero.

"No puedo esperar de un día para otro estar andando arriba en la elite, creo que tenemos velocidad para estar ahí, pero hay que seguir entrenando más y eso implica llegar más cargado a las competencias", expresó posteriormente en marzo.

Ya en la cita continental, y tras una ardua temporada internacional, Vidaurre se anotó con la primera medalla chilena, al ganar una notable presea de plata en mountainbike.

Martín hizo valer sus palabras previas y gran ambición de triunfos, ya que no se contentó con el segundo puesto y dijo estar triste. "Lo dejé todo, no se pudo. Me emociono, pero queda Martín para rato, eso es seguro", expresó.

Si bien su especialidad es el MTB, Vidaurre ha sido destacado por su gran capacidad física, altamente compatible con la modalidad de ruta, categoría que probó en febrero con un triunfo en Argentina, específicamente en la Vuelta del Porvenir.

Aquellas condiciones las demostró también en Santiago 2023, pues a solo días de su presea cambió de bicicleta e incursionó en la competencia de gran fondo.

La pelea de Martín en más de tres horas puso a los chilenos al frente de las pantallas, siempre en el pelotón de avanzada ante duros competidores que además sí estaban en su terreno. El cambio de especialidad no le importó al chileno.

Luchando en solitario, solo un encajonamiento impidió su espectacular arremetida al podio, acabando con un, de todas formas, notabilísimo cuarto puesto.

Con una dilatada trayectoria en bicicleta de montaña, y una posiblidad abierta también en ruta, Martín Vidaurre simplemente volvió a demostrar que está para grandes cosas, a la par de sus propios objetivos.

Su mapa sólo apunta a lo más alto. Con muchos años de carrera por delante, Martín buscará abrochar definivamente su paso olímpico a París, el primero de incontables desafíos que sin duda intentará conquistar.