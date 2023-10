Santiago Ford: Nunca perdí la fe, sabía lo que quería y hasta dónde podía llegar

- Revisa el especial de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El atelta chileno Santiago Ford expresó su alegría tras conquistar el oro del decatlón masculino en Santiago 2023, con un repaso a su esforzado camino para dedicarse al deporte.

"Se me vino a la cabeza todo por lo que he pasado, todo lo que he tenido que hacer para llegar hasta acá disfrutando este momento" expresó tras su conquista.

Si nos vamos a tiempo atrás, cuando estába trabajando como guardia de seguridad yo me veía acá, pero no sabía cómo. Nunca perdí la fe, nunca perdí la esperanza. Yo sabía lo que quería y hasta dónde podía llegar, y ahora estoy acá viviendo mi sueño", continuó el nacido en Cuba.

"Sabía a lo que venía. La verdad, no estábamos buscando una buena marca porque hicimos cambios radicales hace tres semanas y sabíamos que era un arma de doble filo", sumó respecto a la estrategia en los 1.500 metros, la última competencia.

"Realizamos otras pruebas y me voy súper contento con cuatro marcas personales. A lo mejor el resultado final (en la general) no es el esperado, pero me voy feliz y contento porque la medalla está acá, se quedó en casa", sumó.

"La gente motivó a tope. Fueron dos días que tuve que manejar mentalmente con 7.000, 8.000, 9.000 personas gritando 'Santiago, sí se puede'. Tener todas esas emociones fue increíble. Soy chileno de corazón. El cariño es increíble. La gente en la Villa (Panamericana), el Team Chile me acogió con los brazos abiertos desde el primer momento. Feliz, estoy muy feliz", indicó.

Además, destacó la gran relación con Matías Barrera: "No es mi entrenador, es mi 'papá' acá en Chile. Es mi 'papá de ley' y toma las decisiones por mí. Yo estoy feliz con él y creo que él está feliz conmigo".

También apuntó alto al futuro. "Tres semanas, volvemos al ruedo y mi meta es París. Queremos clasificar a los Juegos Olímpicos. Quiero estar, quiero ser finalista olímpico y luchar por eso", dijo.

Por último, repasó la última corrida, en la que tenía una ventaja que supo administrar bien. "Quería disfrutar con el público. Sabía que las cartas estában echadas y era muy difícil que me remontaran. Yo venía preparado, ellos tenían que sacarme 20 segundos. Cuando vi el tiempo y los segundos dije 'la medalla se queda en casa'", cerró.