Alphonso Davies envió apoyo a refugiados paralímpicos: Los deportistas más valientes del mundo

El jugador de Bayern Munich Alphonso Davies, embajador de ACNUR, envió un mensaje de apoyo al equipo de refugiados de los Juegos Paralímpicos de Tokio, a los que calificó de "los más valientes deportistas del mundo".

"Cuando se lanzan al agua, cuando se concentran en su lanzamiento o cuando saltan al campo: no están solos", escribió el futbolista, a través de la página del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La delegación de refugiados forma "el más valiente equipo del mundo", prosigue Davies, nacido en Ghana y que llegó a Canadá a los cinco años, junto con su familia.

"No todo el mundo entiende su viaje. Yo sí. Y sé qué es lo que ha hecho de mí la persona que ahora soy", escribe el defensa del conjunto bávaro.

Los atletas que a partir del martes, 5 de septiembre, lucharán en Tokio por su medalla son personas "ejemplares", cuya fuerza "servirá de inspiración a otros".

La ceremonia inaugural de los paralímpicos irá encabezada por el dúo de refugiados formado por la lanzadora de peso Alia Issa y el nadador Abbas Karimi.

"Yo los estaré mirando y animando, como el resto del mundo", escribe Davies.

