Gracias a Julien Alfred: En Santa Lucía vivieron los diez segundos más felices de su historia

El deporte tiene la particularidad de unir, llenar de sueños e ilusión, que si se concretan desatan la más absoluta felicidad, por escasos segundos que sean, y Santa Lucía puede dar prueba de ello a hacer historia en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La pequeña isla caribeña de tan sólo 180 mil habitantes tenía cifradas sus esperanzas de medalla en la velocista Julien Alfred de 23 años, para lograr alguna presea olímpica.

Siempre se ha dicho que el atletismo es el deporte rey de los Juegos Olímpicos, y su prueba reina son los cien metros planos, que vivieron este sábado su final, concentrando las miradas planetarias de quienes aman el deporte. Y aún más en los países involucrados.

Como de costumbre Estados Unidos se metió con todo en la final. Tres competidoras puso. Y era que no, también había una jamaicana. Junto a ellas estaba Julien Alfred que tenía conmocionada a su isla esperando que sus veloces zancadas rompieran la historia.

El balazo de partida mostró que las esperanzas albergadas tenían razón de ser, en pocos instantes por el carril seis no existieron favoritas para ella, cada veloz pasó la acercó a la gloria. Y con 10".72 no sólo logro el récord nacional, también el primer oro olímpico en toda la historia de su país.

Sha'Carri Richardson con la plata y Melissa Jefferson con el bronce, ambas de Estados Unidos, fueron sus escoltas y primeras testigos de este hito, que duró poco más de diez segundos, pero quedarán para la eternidad de un país que lo festejó alborozado

