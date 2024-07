Quedaron definidos los grupos del básquetbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024

Quedaron definidos los 12 equipos que buscarán una de las tres medallas en el básquetbol en París 2024 tras los preolímpicos que se desarrollaron durante este fin de semana.

Como en Tokio 2020, los equipos participantes están divididos en tres grupos de cuatro selecciones, donde los dos mejores de cada uno y los dos mejores terceros disputarán los cuartos de final, de cara a una medalla olímpica.

El Grupo A se definió tras los preolímpicos de Valencia y en el de El Pireo, donde Grecia consiguió su clasificación tras vencer a Croacia, mientras que España avanzó tras vencer a Bahamas. Australia y Canadá ya habían conseguido su pase.

En el Grupo B por su parte quedó conformado por los anfitriones Francia, junto con Alemania, Japón, y Brasil quien sacó pasajes a la cita de los cinco anillos este mismo domingo tras ganar el torneo preolímpico en Letonia.

En tanto, en el Grupo C, Puerto Rico superó a México y luego a Lituania consiguiendo su boleto a París 2024, donde quedaron en el Grupo C junto a los siempre favoritos, Estados Unidos, acompañados de Sudán del Sur y Serbia.

The #Paris2024 men’s basketball pools are set!



Which match-ups from the preliminary round of the men’s tournament are you most excited about? pic.twitter.com/QTrKmosMQI