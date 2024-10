Desafío al Tiempo: Un reto que cruzó Chile

Fueron cerca de 259 kilómetros los que completaron 50 competidores en el "Desafío al Tiempo" de Nike. Una prueba de resistencia que llevó al límite a 5 equipos conformados de 10 corredores diversos cada uno, incluyendo participantes de Perú y de Ecuador, en rutas desde la cordillera al mar, desafiando al máximo sus capacidades físicas, mentales y emocionales para cruzar Chile en menos de 24 hrs.

El reto que cruzó Chile no solo celebró el deporte, sino también la determinación de los corredores que aceptaron el desafío de Nike, quienes demostraron que Ganar es Incómodo.

"Más que nada fue un desafío mental, pues cuando de verdad creía que no podía más, siempre había alguien dándome ánimo. Esto me demuestra que la vida es en comunidad, que cuando crees que estás solo, no lo estás. Fue un reto tremendamente llenador. Y el hecho de haber terminado la carrera y que mi equipo me viera mal, corrieran a recibirme y todos me tomaran de la mano, fue lo que realmente me emociono", aseguró Sofía Cavallini, miembro de uno de los equipos que se enfrentó al desafío.

La invitación a desafiar los límites

Por su parte, Marcos Sundblad, director de Marketing para Nike en Equinox Los Andes destacó: "Estamos emocionados de llevar como Nike un evento de esta magnitud. A través de estas experiencias físicas, queremos incentivar a todas las personas a hacer deporte y a correr, pero también desafiar a nuestros consumidores a salir de la zona de confort. Esto es parte de nuestra invitación a los corredores a continuar descubriendo el poder transformador del running."

Bajo la dirección de su coach, José Ignacio Camps el primer equipo en completar la ruta lo hizo en un tiempo récord de 21 horas y 48 minutos, demostrando su resistencia, habilidades en su estrategia y organización para llegar a la meta, a pesar de la baja de uno de sus deportistas, a dos horas de haber iniciado la competencia.

El coach celebró el triunfo de su equipo destacando que "en nuestro equipo la estrategia fue aprovechar las fortalezas de cada uno de los deportistas, con el objetivo de remar siempre hacia la misma dirección y obteniendo como resultado el primer lugar de Desafío al Tiempo", agregó.