Brock Lesnar fue acusado de acoso sexual por ex diva de WWE

Brock Lesnar, una de las figuras más importantes de WWE y ex campeón de UFC, fue acusado de acoso sexual por Terri Runnels, ex Diva de la empresa de lucha libre estadounidense.

En medio de la campaña #SpeakingOut en las redes sociales, donde varias luchadores del mundo están revelando conductas inapropiadas por su pares, Terri, con 53 años, quien destacó en la Era Attitude como Manager y posteriomente como entrevistadora, explicó en detalle el incidente, ocurrido en 2002.

"Me llamó mientras pasaba donde estaba su vestidor, y abrió su toalla para que viera sus partes masculinas. Me hubiera gustado que no fuera tan irrespetuoso con una mujer que lleva tanto tiempo en el negocio como yo", detalló Runnels en un podcast, según consignó el New York Post.

"Él sabía que iba a ganar poder internamente, que le iban a dar el título, pero en ese punto, yo llevaba en el negocio mucho tiempo. Yo tengo respeto y lo que hizo estuvo muy, muy mal", comentó.

Lesnar debutó en el plantel principal de WWE en 2002 y se convirtió en una superestrella en solo meses. Tras alcanzar el estrellato, dejó la empresa en 2004 para incursionar en la NFL (no tuvo éxito) y en la UFC, dónde logró ser campeón peso pesado.

En 2011 volvió a WWE, siendo a día de hoy una de las estrellas predominantes, pese a su cómodo calendario con pocas apariciones al año.