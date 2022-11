¡Alarma en Brasil! Neymar salió lesionado ante Serbia y terminó desconsolado en la banca

El brasileño Neymar encendió todas las alarmas de su selección tras salir lesionado en el duelo ante Serbia y terminar desconsolado en la banca.

En el minuto 78, Nikola Milenkovic derribó al crack del Scratch con una dura barrida en el tobillo, dejándolo muy afectado.

Neymar, muy adolorido, tuvo que ser atendido en la cancha y salió por orden del técnico Tite, por precaución.

No obstante, al llegar a la banca, Neymar estalló en llanto, mientras le aplicaban hielo en la zona afectada, lo que desató preocupación entre sus compañeros y los hinchas brasileños, quedando en duda su presencia para el duelo del lunes, ante Suiza, a las 13:00 horas (16:00 GMT).

Câmera exclusiva da Globo mostra Neymar com a camisa no rosto, sendo atendido no tornozelo direito. Será que preocupa?



🇧🇷 2 x 0 🇷🇸#genacopa pic.twitter.com/isgfVJk4kT