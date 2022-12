Hinchas argentinas que festejaron con topless en Qatar: Salimos escondidas, teníamos miedo

Milagros Cittadini y Noelia Mango, fanáticas argentinas que se volvieron virales por realizar un topless en las gradas durante la final del Mundial 2022, relataron lo que fue su salida de Qatar, con incertidumbre por las posibles repercusiones de su acción.

"Salimos un poco refugiadas de Qatar, escondidas, porque nosotros en definitiva no sabíamos si nos iba a pasar algo en el aeropuerto. Todo el mundo me escribía, muchos amigos, y me decían 'andate ya de ahí, andate ya de ese país. Y finalmente nos pudimos ir, pero siempre tuvimos esa duda", contó Cittadini al diario trasandino Clarín.

Respecto a las versiones que reportaron una escolta por policías locales, Milagros aclaró lo sucedido: "Eso es todo mentira, lo inventó la prensa en el momento. Lo que si es verdad es que teníamos miedo de no pasar los controles en el aeropuerto, porque en ese país, qué sé yo. Andá a saber lo que puede pasar"

"Cuando llegamos al hotel teníamos unas camperas (chaquetas) de Francia y unas gorras, y nos camuflamos La realidad es que no sabíamos que podía llegar a pasar", agregó.

"Noelia es mi hermana, la hermana que no tengo, nos conocemos hace ocho años. Era nuestro sueño, hace un año y medio que veníamos diciendo de ir. La verdad, fue el mejor viaje de mi vida por lejos. Mi primer mundial y el mejor viaje de mi vida", cerró