Seven de Chile volverá a la competencia este fin de semana en Paraná

Tras los Juegos Panamericanos, el seleccionado de Los Cóndores 7s saldrá nuevamente a la cancha para competir con los mejores equipos de Argentina en el tradicional Torneo Sevens de la República.

La competencia, que realiza la Unión Argentina de Rugby entre los seleccionados de las uniones regionales que conforman la UAR, vivirá este fin de semana su 36ª edición y se disputará en Paraná.

Chile, el año pasado, ganó la qualy del ascenso, con lo cual este año participarán en el cuadro principal. El grupo de Los Cóndores, está integrado además por Cordobesa, Entrerriana y Cuyo.

Edmundo Olfos, entrenador de la selección nacional comentó que no hay un objetivo principal respecto a resultados pero sí jugar el mejor rugby.

"El año pasado jugamos la qualy y la ganamos. Ahora estaremos en el cuadro principal con los mejores equipos argentinos y nos tocó un grupo muy duro con Córdoba, actual campeón de Argentina, los locales de Entre Ríos y Cuyo. Llevamos un equipo entre experiencia y juventud, como (Felipe) Brangier o Neira y sumando jugadores del proceso M19 que necesitan ir ganando roce internacional", expresó.

"El foco es el rendimiento individual y grupal, ver qué se puede mejorar en cada uno de ellos o bien si es que están a la altura de la alta competencia como será este torneo. Después habrá que ver si es que hay que ajustar piezas para afrontar lo que viene en el verano. Paraná es para eso, poner a los jugadores a la altura, evaluarlos y ver como equipo si funcionamos en defensa, ataque, etc.", comentó Olfos.

El fixture para los nacionales es el siguiente:

Sábado 7 diciembre

11:00 horas: Chile vs. Cordobesa

17:40 horas: Chile vs. Entrerriana

19:40 horas: Chile vs. Cuyo