Julen Lopetegui y su despido de la selección española: Fue muy duro, nunca lo olvidaré

El entrenador Julen Lopetegui recordó su repentino despido de la selección española, a solo un día del comienzo del Mundial de Rusia 2018, tras ser anunciado en Real Madrid, reconociendo que es uno de los momentos más difíciles que ha vivido como DT.

"Fue un momento muy duro y nunca lo olvidaré porque fue una sorpresa. Sentí que fue injusto. Fue una experiencia muy difícil", explicó el director técnico, en conversación con el medio británico BBC.

Además, agregó que "no dormí. No sabía ni dónde estaba. Un día estaba en Rusia entrenando para el Mundial y al siguiente estaba en el 'Santiago Bernabéu' con un nuevo equipo. Fue duro que me dijeran que tenía que dejar el Mundial, era un sueño para el que había trabajado mucho", reflexionó.

Por otra parte, el estratega también se refirió a su tormentoso paso por Real Madrid, en el que "tenía la esperanza de disponer de tiempo para encontrar una solución, porque estas cosas pueden pasar en una temporada. Estábamos seguros que se iba a dar esta situación. No tuve tiempo, esa es la mejor manera de explicarlo", cerró.