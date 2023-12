Ministra Orellana por Thompson: No hablamos de una carrera futbolística sino de la vida de una mujer

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, reaccionó ante la posibilidad que Jordhy Thompson pague una fianza para salir del país y firmar en el fútbol europeo, señalando que esto se trata de "la vida de una mujer" y esperarán la decisión de su representada, quien fue víctima de un intento de femicidio por parte del jugador de Colo Colo.

"No estamos hablando de una carrera futbolística, sino que de la vida de una mujer. Debiera ser esa la medida central en la que se evalúen las decisiones. Estamos a la espera de la decisión que nuestra representada quiera tomar, y vamos a respetar siempre su voluntad", declaró Orellana en el marco del lanzamiento del informe del Circuito Intersectorial de Femicidio 2022.

Del mismo modo, Orellana evitó cuestionar la decisión de la Justicia al suspender la medida cautelar contra Thompson.

"Soy integrante del poder Ejecutivo, no me corresponde referirme a las decisiones judiciales. Puedo referirme a cifras, y en un 55 por ciento de los casos, había denuncias anteriores. Por lo tanto, tenemos un desafío todos, no solo las instituciones del Ejecutivo, Carabineros y la PDI, de poder medir la gravedad de los hechos desde un inicio", aseveró.

"Lamentablemente esto es un problema estructural, así lo ha señalado el fiscal nacional Angel Valencia como uno de los desafíos que quiere abordar en su gestión, el alto número de archivo provisional de suspensión de procedimientos cuando se trata de violencia contra las mujeres", sentenció