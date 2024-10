Alejandro Tabilo perdió un partido increíble y se despidió del Masters 1000 de Shanghai

El chileno Alejandro Tabilo (23°) tuvo una jornada de terror este domingo 6 de octubre frente al estadounidense Tommy Paul (13°), quedando eliminado de forma increíble del Masters 1000 de Shanghai.

El tenista nacional tuvo todo para ganar el partido, desperdició 5 match points, y terminó cayendo en tres sets.

El primer parcial fue muy ajustado, no se dieron ventajas y se tuvo que definir en el tiebreak, donde Alejandro Tabilo ganó por 7 a 2.

Esa ventaja le dio un nuevo impulso a Tabilo, quien arrasaba con su rival en la segunda manga y le rompió el servicio en el tercer y quinto juego, y llegó a estar 5 a 1 arriba.

Paul remontó, levantando 5 match points en el octavo game e igualó el partido 5 a 5.

El partido llegó otra vez al tiebreak y se definió a favor del estadounidense por 8 a 6.

The GREAT Escape 😱@TommyPaul1 saves FIVE match points and recovers from 1-5 down to win the second set 7-6!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/ytLchN4tkv