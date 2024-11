Alejandro Tabilo se baja del ATP de Belgrado y adelanta el cierre de su temporada 2024

La temporada 2024 ha sido todo un hito en la carrera de Alejandro Tabilo, quien, tras alcanzar el mejor ranking de su carrera en julio pasado. Ahora el tenista chileno optó por no participar en el ATP 250 de Belgrado y dar por finalizada así su temporada.

Tabilo, actualmente número 22 del mundo, se despide de un año excepcional. Comenzó en el puesto 85 y logró avanzar hasta los mejores 20, gracias a los títulos conseguidos en Auckland y Mallorca. Además de su espectacular victoria en Roma, donde derrotó nada más ni nada menos que a Novak Djokovic.

El tenista nacido en Toronto cerró la temporada sin su presencia en Belgrado, un torneo que contaba con otros importantes tenistas como Alex de Minaur y Tommy Paul. Su decisión refleja una estrategia de preferir el descanso para encarar la temporada del próximo año.

Making memories in the ETERNAL CITY 🫶👏



The moment Alejandro Tabilo STUNNED the World No. 1 Djokovic in Rome!!! @InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/IOlfOColnT