A Tsitsipas le bastó aprovechar un par de errores de Alejandro Tabilo en París

El sorteo de los chilenos en el Masters 1000 de París ofreció segundas rondas muy duras, como fue el caso de Nicolás Jarry (37º del Ranking ATP) frente a Carlos Alcaraz (2º) y de Alejandro Tabilo (23º), que era el último jugador que quedaba en competencia, frente al griego Stefanos Tsitsipas (11º).

Con jugadores de esta talla no se pueden cometer errores, porque les basta para llevarse la victoria, y por más que haya puntos de excepción, es la solidez y consistencia la que da la victoria a la larga.

El primer set tuvo un grado de equilibrio hasta el séptimo juego, cuando el marcador favorecía 4-3 al tenista heleno, que en el siguiente game quebró al nacional, y con eso le bastó, ya que luego conservó su servicio y se quedó con este parcial por 6-3 luego de 29 minutos.

La segunda manga comenzó el saque de Alejandro Tabilo, y tuvo a Stefanos Tsitsipas con un quiebre en el tercer juego, pero Jano se lo devolvió de inmediato para emparejar la cuenta a dos. Desde allí cada cual ganó su servicio, e incluso el octavo juego el griego sirvió 0-30, que abrió las chances al nuestro, pero el heleno supo resolver, y más aún en el siguiente punto rompió, con lo que pavimentó su camino a la victoria, ya que luego resolvió sin complicaciones, y en una hora y seis minutos con un placar de 6-3 y 6-4 puso fin a la incursión de los chilenos en París-Bercy.

MOVIN ON ✊@steftsitsipas handles Tabilo 6-3 6-4 to set a round of 16 clash with Cerundolo at #RolexParisMasters pic.twitter.com/dzlZJlwnz7