Alejandro Tabilo tras ganar su segundo título ATP: “Estoy teniendo un año increíble”

Este sábado el tenista chileno Alejandro Tabilo venció al austriaco Sebastian Ofner en la final del ATP 250 de Mallorca, transformándose en el primer chileno en ganar un torneo sobre césped, tras la victoria el chileno se mostró agradecido por el apoyo del público chileno.

Alejandro Tabilo vive el mejor momento de su carrera

Tras el ace final que lo transformó en campeón, Tabilo confirmó que pasa por uno de los mejores momentos de su carrera, tras el partido señaló que: "Estoy teniendo un año increíble. Agradezco todo el apoyo de los chilenos, a mí equipo y mi novia. Ha sido un año loco, el nivel al que he jugado ha sido excelente y espero mantenerlo".

Luego, se le preguntó al tenista chileno sobre cómo se tomaba que pasado mañana y justo en el dia de su estreno en Wimbledon, aparecerá en la casilla número 19 del mundo, a lo que respondió, "Para mí esto es totalmente irreal, no lo puedo creer, ojalá pueda seguir manteniéndome y seguir yendo hacia arriba", comentó protocolarmente en inglés.

Al finalizar y previo a la ceremonia de premiación, el chileno también tuvo palabras para el público en español, "Muchas gracias a todos, me encanta estar acá, me siento como en casa con todos los chilenos apoyando. También a todos los españoles muchas gracias por venir a apoyar, ha sido increíble, me he sentido realmente como en casa, así que ojalá volver el próximo año y seguir con este nivel".

Alejandro Tabilo estuvo con un extécnico de la Premier League

Previo a enfrentar su partido en la final, el tenista chileno-canadiense sorprendió en redes sociales ya que la cuenta oficial del ATP de Mallorca, compartió una foto de Tabilo junto al técnico alemán Jurgen Klopp que estuvo presente en el court donde el chileno gritó campeón.