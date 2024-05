Alejandro Tabilo ya calienta motores para hacer su debut en Roland Garros el domingo

Este viernes Alejandro Tabilo analizó lo que fue su paso por el Masters 1000 de Roma con su exitosa participación y lo que vendrá en Roland Garros, donde debuta el domingo con un rival proveniente de la qualy.

En conversación con ESPN, Tabilo repasó lo que fue su semana en Roma, donde llegó a la semifinal, señalando que "la semana pasada jugué muy bien, literal me salió todo, así que ojalá poder seguir con esa confianza, esa soltura y seguir jugando con esa intensidad".

Alejandro Tabilo en Roland Garros

Respecto a llegar en calidad de sembrado, posición que le garantiza, en 'el papel', rivales más accesibles en las dos primeras fases, comentó que: "nunca hubiera pensado en estar en esta posición. Después de un gran torneo que hice en Roma, obviamente vengo con mucha confianza y ojalá pueda seguir con ese ritmo".

Sobre su rival en la primera ronda del segundo Grand Slam del año, expresó que: "Estoy viendo todas las posibilidades, pero hay que esperar qué salga no más y ver... Sé que juego el domingo, así que voy a tener que estar listo para eso".

Los aspectos que ha mejorado Tabilo

Parte del nivel que ha mostrado 'Jano' en el último tiempo, se debe a que ha trabajado mucho la parte física y mental. Sobre la parte física dijo que: "Lo que hemos enfocado mucho más este año ha sido la parte física, veníamos con muchas lesiones desde el año pasado, y hemos estado cuidando mucho más esa parte, tomando todo con calma"

Por otro lado, en el tenis lo psicológico es fundamental para conseguir logros deportivos, algo que también ha mejorado Alejandro. "La parte mental también me ha ayudado muchísimo, uno de mis problemas antes, era que me iba mucho durante los partidos. Ahora estoy manteniendo mucho más la intensidad del focus en la cancha y eso me ha ayudado un montón".